EN DIRECT - Guerre en Ukraine : plus de 2.100 habitants de Marioupol tués depuis le début de l'invasion russe

BOMBARDEMENT D'UNE BASE AÉRIENNE





Dans la nuit de samedi à dimanche, la Russie a bombardé la base ukrainienne de Yaroviv. Cette installation militaire est situé à quelques dizaines de kilomètres seulement de la frontière avec la Pologne, un pays de l'OTAN.





Un témoin de cette attaque s'est confié dimanche dans les colonnes de CNN. "Nous avons entendu une alarme et sommes allés dans un abri anti-bombes, avant de revenir lorsque tout semblait s'être stabilisé. Puis, environ 30 à 40 minutes plus tard, entre 5 et 5 h 30 [heure locale], nous avons entendu un claquement soudain", raconte-t-il. "Nos positions étaient bombardées. Nous nous sommes mis par terre. J'ai entendu ce qui ressemblait à des tirs de roquettes, et j'ai entendu le bruit des explosions au sol. J'ai entendu trois frappes", ajoute-t-il. "Les cratères d'explosion ont une profondeur de 10 mètres", s'exclame-t-il.





Selon cette personne, les recherches de survivants dans les décombres se poursuivent. Selon un premier bilan provisoire, 35 personnes auraient été tuées dans cette frappe. Une centaine de blessés est également à déplorer.