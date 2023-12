EN DIRECT - Guerre en Ukraine : pour Zelensky, Poutine compte sur l'"effondrement" du soutien occidental à l'Ukraine

Mercredi, Joe Biden a estimé que le déblocage de financements pour soutenir l'Ukraine ne "peut plus attendre" face au danger représenté par Vladimir Poutine. Selon Volodymyr Zelensky, le président russe compte sur l'"effondrement" du soutien occidental à l'Ukraine. Suivez les dernières informations.

PERTES RUSSES 1120 soldats russes sont morts au combat ces dernières 24h, selon un bilan de l'armée ukrainienne. Soit au total plus de 336.000 hommes depuis l'invasion de l'Ukraine, le 24 février 2022. Ajoutées à cela, les forces armées affirment avoir détruit 18 nouveaux tanks, 26 véhicules militaires, ainsi que 33 drones. Depuis le début de la guerre, Kiev communique quotidiennement sur les pertes infligées à la Russie. Un bilan toutefois difficile à vérifier, aucun observateur indépendant n'étant sur place pour l'évaluer. UN EX-DÉPUTÉ PRO-RUSSE TUÉ PAR KIEV ? Le corps sans vie d'un homme politique ukrainien prorusse a été retrouvé hier, près de Moscou. Le résultat d'une "opération spéciale" des services spéciaux de Kiev visant à "liquider" un "traître", selon une source au sein du secteur de la Défense ukrainienne. Le cadavre d'Illia Kyva a été retrouvé avec "une blessure à la tête" dans un hôtel du district d'Odintsovo, près de Moscou, ont indiqué les agences de presse russes, citant les autorités locales.

"La liquidation du principal traître, collaborateur et propagandiste Illia Kyva était une opération spéciale du SBU", les services de sécurité ukrainiens, a indiqué à l'AFP une source ayant connaissance de leurs activités. "Selon les premières informations, le meurtre d'Illia Kyva a été commandité; parmi les versions de ce crime, l'enquête envisage une +trace ukrainienne", a confié à l'agence russe TASS une source policière "EFFONDREMENT" DE L'AIDE OCCIDENTALE Le président russe Vladimir Poutine compte sur l'"effondrement" du soutien occidental à l'Ukraine, a affirmé Volodymyr Zelensky devant les dirigeants du G7, tout en rapportant que l'armée russe avait "augmenté la pression de manière significative" sur le front. "La Russie n'espère qu'une chose : que l'unité du monde libre s'effondre l'année prochaine. La Russie pense que l'Amérique et l'Europe feront preuve de faiblesse et ne maintiendront pas leur soutien à l'Ukraine au niveau approprié", a détaillé le président ukrainien pendant une téléconférence entre les dirigeants des pays du G7.

Pendant ce temps à Washington, Joe Biden a averti le Congrès américain que le déblocage de financements pour soutenir l'Ukraine ne pouvait "plus attendre" face au danger représenté par Vladimir Poutine. Les élus démocrates et républicains ne sont pas parvenus à s'accorder sur une nouvelle enveloppe pour Kiev.

L'Ukraine a annoncé avoir essuyé une nouvelle attaque nocturne de la Russie avec 48 drones Shahed de fabrication iranienne. "Au total 48 drones Shahed 136/131 ont été lancés", dont 41 ont été détruits par les défenses anti-aériennes, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne sur la messagerie Telegram.

