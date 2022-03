EN DIRECT - Ukraine : le Kremlin dénonce une "guerre économique" menée par Washington

"UNE GUERRE A NOS PORTES"





Invité sur LCI, Michel-Edouard Leclerc évoque "une grosse inquiétude des consommateurs" depuis le conflit en Ukraine : "On se sent coupables de ne pas intervenir, démunis, en même temps on ne va pas faire la 3e Guerre mondiale. Il y a une vague de générosité qui se met en place. Avec la Croix Rouge on a mis en place des collectes, que nous avons abondé. Des camions sont partis hier pour approvisionner les réfugiés en Pologne. C'est une guerre à nos portes."





"Il y a une fébrilité dans les magasins. Tout le monde regarde le prix de l'essence : les automobilistes ont vu les prix de 50ct depuis le début de l'année. Nous étions à 1.95e, nous allons passer à 2.05e pour le gazole."