EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Joe Biden annonce un nouvel envoi américain d'armes et munitions

FLOU AUTOUR DE BAKHMOUT





Le flou persiste autour du sort de la ville de Bakhmout, au cœur des combats depuis plus de huit mois et que la milice russe Wagner a revendiquée hier. Dans son point quotidien, l'armée ukrainienne dément toujours une quelconque victoire russe sur la ville. "Dans la direction de Bakhmout, l'ennemi continue de mener des actions offensives. Se battre pour la ville de Bakhmout ne s'arrête pas", a écrit l'état-major des armées sur Facebook. Questionné, Volodymyr Zelensky a été plus évasif, évoquant surtout une ville en ruines.