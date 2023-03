EN DIRECT - Ukraine : Pékin appelle la CPI à éviter "le deux poids deux mesures" après le mandat d'arrêt contre Poutine

C'est une rencontre qui va être scrutée de près. Lundi, le président chinois Xi Jinping entame une visite d'État en Russie, un voyage "pour la paix" selon Pékin qui cherche à jouer le médiateur dans la guerre menée par Vladimir Poutine en Ukraine. Ce séjour de trois jours chez le voisin russe, important partenaire diplomatique et économique de la Chine, est le premier de Xi Jinping depuis près de quatre ans. Il intervient un peu plus d'un an après le conflit initié par la Russie en Ukraine qui a isolé Moscou sur la scène internationale.

Dans une tribune pour un journal chinois publiée dimanche par le Kremlin, Vladimir Poutine a saluté "la volonté de la Chine de jouer un rôle constructif dans le règlement de la crise" en Ukraine et a estimé que "les relations russo-chinoises ont atteint le point culminant de leur histoire". Xi Jinping et son homologue russe auront un premier tête-à-tête "informel" lundi avant un dîner, puis des discussions mardi. Les deux dirigeants signeront notamment "une déclaration commune (...) sur l'approfondissement des relations de partenariat exhaustif et de relation stratégique entrant dans une nouvelle ère" ainsi qu'un document portant sur la coopération économique bilatérale à l'horizon 2030.