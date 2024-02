EN DIRECT - Ukraine : les alliés de Trump à la Chambre des représentants refusent d'examiner l'aide à Kiev

L'Otan ne peut être "une alliance à la carte". "Soyons sérieux ! Soyons sérieux ! L'Otan ne peut être une alliance à la carte", a lancé lundi le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, avant une réunion ministérielle de l'UE à Bruxelles, réagissant aux propos de Donald Trump qui a évoqué la possibilité de ne plus défendre les pays de l'Alliance dont la contribution financière est insuffisante.





"À l'époque où nous vivons, une alliance militaire ne peut fonctionner au gré de l'humeur du président des États-Unis, ce n'est pas : 'oui, non, demain, non, ça dépend'. Allons ! L'Otan existe ou bien n'existe pas", s'est-il ouvertement agacé. "Durant cette campagne (électorale américaine), nous allons voir et entendre beaucoup de choses (...) Ne comptez pas sur moi pour commenter toutes les idées stupides qui s'exprimeront lors d'une campagne nationale aux États-Unis", a-t-il averti.





Starlink utilisé par l'armée russe ? Le Kremlin a formellement démenti les accusations de Kiev selon lesquelles les forces russes utilisent sur le front le service d'accès à internet par satellite Starlink, détenu par Elon Musk. "Il s'agit d'un système non certifié dans notre pays, qui ne peut donc pas être fourni officiellement ici et qui n'est pas fourni officiellement", a affirmé lundi à la presse le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov. "Par conséquent, il ne peut être utilisé d'aucune manière", a-t-il assuré.





Elon Musk, propriétaire de Starlink, avait lui démenti dimanche toute livraison à Moscou de son système. "C'est totalement faux. À notre connaissance, aucun terminal Starlink n'a été vendu directement ou indirectement à la Russie", a-t-il déclaré sur X (ex-Twitter), réseau social qu'il détient.





Moscou en passe de prendre militairement le dessus ? En présentant le rapport annuel d'évaluation des risques par les services de sécurité norvégien, le chef du renseignement militaire, Nils Andreas Stensønes, a affirmé que Kiev aura besoin d'une aide militaire occidentale "substantielle" pour espérer renverser la situation, alors que Moscou semble supérieure. "Dans cette guerre, la Russie est actuellement dans une situation plus forte qu'il y a un an et est en train de prendre l'avantage", a dit l'officier devant la presse.





Pour étayer son propos, le dirigeant norvégien a fait valoir que la Russie "pourrait mobiliser environ trois fois plus de troupes que l'Ukraine", que "Moscou s'adapte mieux que prévu aux sanctions" et que son industrie est désormais capable de produire munitions, véhicules de combat, drones et des missiles permettant à ses forces de "maintenir leurs efforts de guerre toute l'année".





Paris révèle un réseau de propagande russe. La France a mis au jour un réseau "structuré et coordonné de propagande russe" ciblant des pays européens et les États-Unis, destiné à légitimer la guerre contre l'Ukraine et dont les contenus sont susceptibles de "porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation", ont annoncé lundi des sources diplomatiques. Au moins 193 sites internet constituent ce réseau, selon Viginum, l'organisme français de lutte contre les ingérences numériques étrangères, qui publie un rapport.





Ils "ne produisent aucun contenu original mais relaient massivement des publications issues en majorité de comptes de réseaux sociaux d'acteurs russes ou pro-russes, des agences de presse russes et des sites officiels d'institutions ou d'acteurs locaux", expliquent les auteurs de ce document.