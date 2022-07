EN DIRECT - Bombardement d'une prison en Ukraine : Zelensky dénonce un "crime de guerre russe délibéré"

DEUX RUSSES SANCTIONNÉS POUR INGÉRENCE





Les Etats-Unis ont annoncé hier des sanctions contre deux Russes accusés de désinformation et d’ingérence dans les élections américaines, et notamment d’avoir financé de la propagande pro-russe et soutenu un candidat à un poste de gouverneur.





"Les personnes et entités désignées aujourd’hui ont joué divers rôles dans les tentatives de la Russie de manipuler et de déstabiliser les Etats-Unis et leurs alliés et partenaires, dont l’Ukraine", a précisé le département américain du Trésor dans un communiqué.





"Les élections libres et équitables sont un pilier de la démocratie américaine qui doit être protégé de toute influence extérieure", a déclaré le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian Nelson, cité dans ce communiqué.





Ces sanctions sont distinctes de celles prises par Washington et ses alliés contre la Russie depuis l’invasion de l’Ukraine en février.