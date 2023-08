EN DIRECT - Guerre en Ukraine : un centre de transfusion et un fabricant aéronautique visés des frappes russes

Nouveaux bombardements russes ce samedi 5 août. Une bombe russe sur un centre de transfusion sanguine dans l'est de l'Ukraine a fait "des morts et des blessés" samedi soir et des missiles ont frappé un important constructeur aéronautique, a annoncé le président Volodymyr Zelensky. Le centre de transfusion sanguine bombardé se trouve à Koupiansk, dans la région de Kharkiv (est). "Il y a des morts et des blessés", a précisé sur Telegram le président ukrainien, parlant depuis l'Arabie Saoudite, où se tient une réunion incluant des puissances émergentes proches de la Russie pour discuter de la "crise ukrainienne".