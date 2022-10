EN DIRECT - Avancée dans l'Est et affrontements dans le Sud : Kiev met Moscou sous pression

Au 222e jour de guerre, les forces ukrainiennes ont conservé l'initiative lundi et poursuivi leur avancée dans l'est de l'Ukraine après s'être emparées dimanche de Lyman, tout en maintenant la pression sur l'armée russe dans la région de Kherson (sud). Dans le bassin du Donbass, la perte de cette ville stratégique, dans la région de Donetsk annexée par Moscou, est un revers de taille pour l'armée russe, incapable à ce stade de contrôler la totalité des territoires qu'elle occupe.

"L'annonce des annexions (de quatre régions ukrainiennes par Moscou) contraste fortement avec la réalité militaire sur le terrain", a observé Michael Kofman, du centre de réflexion Center for a New American Security (CNAS). Dans la région de Zaporijia, contrôlée à hauteur d'environ 70% par Moscou, des frappes russes se sont abattues lundi à l'aube sur la ville éponyme et deux villages alentours, affirme Kiev, qui rapporte le lancement d'"une dizaine de missiles S300" sur ces localités.