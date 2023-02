EN DIRECT - Guerre en Ukraine : la situation "se complique" à Bakhmout, reconnaît Zelensky

LA SITUATION "SE COMPLIQUE" SUR LE FRONT, RECONNAÎT ZELENSKY





La situation "se complique" sur le terrain face aux troupes russes en Ukraine, à nouveau la cible d'intenses bombardements, a reconnu ce samedi le président Volodymyr Zelensky.





"Au cours des 346 jours de cette guerre, j'ai souvent dit que la situation sur le front était difficile. Et que la situation se compliquait", a-t-il déclaré. "Maintenant, on est à nouveau à un tel moment. Un moment où l'occupant mobilise de plus en plus ses forces pour briser notre défense. C'est très difficile désormais à Bakhmout, Vougledar, Lyman (dans l'est, ndlr) et dans d'autres régions", a ajouté le chef de l'Etat ukrainien.