EN DIRECT - Poutine accuse l'Ukraine d'envoyer des céréales à l'UE et pas aux pays pauvres, Kiev réfute

Le président russe Vladimir Poutine affirmé que les exportations de céréales ukrainiennes allaient majoritairement vers les pays européens et non pas vers les pays pauvres, ce qui créé selon lui un risque de "catastrophe humanitaire". "Presque toutes les céréales exportées d'Ukraine sont envoyées non pas aux pays en développement et aux pays les plus pauvres, mais aux pays de l'Union européenne", a affirmé Poutine au cours d'un forum économique à Vladivostok (Extrême-Orient russe).

"Ce que nous observons est une tromperie (...), une attitude grossière et imprudente envers ces partenaires pour qui tout cela était censé être fait", a-t-il enchaîné devant de nombreux responsables économiques et politiques asiatiques.