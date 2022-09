EN DIRECT - Guerre en Ukraine : il est "impossible d'isoler la Russie", affirme Poutine

VLADIMIR POUTINE





"Il est impossible d'isoler la Russie", lance Vladimir Poutine, qui assure que les sanctions contre son pays "menacent le monde entier." "Peu importe combien certains voudraient isoler la Russie, il est impossible de le faire", insiste-t-il. La pandémie de Covid-19 "a été remplacée par de nouveaux défis d'ordre global, qui menacent le monde entier. Je veux parler de la fièvre de sanctions de l'Occident."





Le président russe accuse également les pays de l'UE de bénéficier des céréales ukrainiennes, et non les pays en développement. "Presque toutes les céréales exportées d'Ukraine sont envoyées non pas aux pays en développement et aux pays les plus pauvres, mais aux pays de l'Union européenne", déplore-t-il.