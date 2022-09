EN DIRECT - Ukraine : un des réacteurs de la centrale de Zaporijia mis à l’arrêt

LE PREMIER MINISTRE UKRAINIEN ATTENDU À BERLIN





Le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal effectue dimanche une visite en Allemagne dans l'espoir d'un soutien encore plus fort face à la Russie, après des crispations récentes entre Kiev et Berlin. L'attitude de l'Allemagne à l'égard de Moscou, suite au déclenchement de la guerre il y a six mois, et son manque initial de soutien militaire avaient profondément irrité le gouvernement de Volodymyr Zelensky.





Les choses se sont toutefois améliorées depuis. Il y a moins d'une semaine, le chancelier Olaf Scholz a souhaité que l'Allemagne assume une "responsabilité particulière" pour aider l'Ukraine à renforcer ses systèmes d'artillerie et de défense aérienne. Il a promis le soutien de Berlin à Kiev "aussi longtemps qu'il le faudra".





Avant sa venue dimanche, Denys Chmygal a constaté "les immenses progrès" faits par l'Allemagne. Mais il réclame davantage d'armes et d'équipements militaires. Il compte par ailleurs faire passer un autre message: l'Allemagne doit considérer les atrocités russes comme un "génocide". "C'est la politique russe: ils tuent des civils en Ukraine seulement parce que ce sont des Ukrainiens", a-t-il assuré. "Nous attendons que nos partenaires, y compris l'Allemagne, partagent notre évaluation."