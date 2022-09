EN DIRECT - Ukraine : Medvedev accuse l’Allemagne de mener une guerre hybride

SANCTIONS





Invitée sur RTL ce lundi matin, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a affirmé que "les sanctions contre la Russie marchent" et qu'elles vont "marcher de plus en plus et avoir de plus en plus d'effets. Le PIB russe est en baisse, cela diminue sa capacité à financer son effort de guerre".