EN DIRECT - Céréales : les États-Unis accusent la Russie de se servir de l'alimentation "comme d'une arme"

C'est une décision "scandaleuse" pour le président américain Joe Biden. Samedi 29 octobre, la Russie a annoncé qu'elle suspendait l'accord sur les exportations de céréales des ports ukrainiens, vitales pour l'approvisionnement alimentaire mondial. Suite à cette décision, Washington et Kiev et accusé Moscou de prendre la nourriture en otage et de s'en servir "comme une arme".