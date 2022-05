EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Azovstal aux mains des russes, le Donbass sous pression

Volodymyr Zelensky évoquait dès jeudi soir "l'enfer" du Donbass. Après avoir échoué à prendre Kiev et Kharkiv, la deuxième ville ukrainienne, et alors qu'elle a annoncé vendredi avoir pris totalement le contrôle de l'usine d'Azovstal, dernier bastion de résistance à Marioupol, l'armée russe concentre désormais ses efforts militaires dans l'Est et le Sud du pays. Moscou cherche notamment à conquérir l'intégralité de la région, partiellement sous le joug des séparatistes prorusses depuis 2014.

"Les forces d'occupation russe mènent un feu intense sur toute la ligne de front", a fait savoir le porte-parole du ministère ukrainien de la Défense, Oleksandre Motouzianyk, ajoutant que la situation "montrait des signes d'aggravation".

Signe de cette apparente exacerbation du conflit, à Lozova, une ville de l'Est, "un missile russe a frappé la maison de la culture qui venait d'être reconstruite : sept victimes, dont un enfant de onze ans" ont été blessées, a indiqué le président ukrainien sur Telegram, accompagnant son message d'une vidéo qui montre une puissante explosion pulvérisant le bâtiment dans un nuage de fumée.

Suivez les dernières informations dans le fil ci-dessous :