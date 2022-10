EN DIRECT - Guerre en Ukraine : des explosions entendues à Kiev ce lundi matin

L'ACCORD DE TRANSPORT MARITIME SUSPENDU, LA RUSSIE POINTÉE DU DOIGT





Moscou a annoncé, ce samedi 29 octobre, suspendre sa participation à l'accord céréalier conclu en juillet avec Kiev. En Mer Noire, la circulation des navires est bloquée depuis. Le Kremlin justifie son geste par une attaque de drones ukrainienne. Un "faux prétexte" selon Kiev.





Dans son intervention vidéo quotidienne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé, ce dimanche soir, que "la Russie est la seule responsable du fait que la nourriture va devenir plus chère en Afrique de l'Ouest et en Asie de l'Est." Il a donné pour exemple le cas d'un navire affrété par l'ONU, avec à bord 40.000 tonnes de céréales qui a pour destination l’Éthiopie et dont l'embarcation reste bloquée. "L’Éthiopie est proche de la famine", a-t-il rappelé.