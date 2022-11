EN DIRECT - Ukraine : 4,5 millions de personnes privées d'électricité suite aux frappes russes

Dans le même temps, l'Agence internationale de l'Énergie atomique (AIEA) a annoncé n'avoir décelé pour le moment "aucun signe d'activités nucléaires non déclarées" dans trois lieux inspectés à la demande de Kiev. Ces conclusions sont des "preuves claires et irréfutables" de l'absence de tout préparatif en vue de la fabrication d'une "bombe sale" en Ukraine, accusée par Moscou d'en fabriquer une, a réagi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

L'Ukraine a en outre "fermement" condamné les "déplacements de masse forcés" par les militaires russes d'habitants de la région méridionale de Kherson. Ils se déroulent aussi dans les environs de Zaporijia et en Crimée, également dans le sud, ainsi que dans l'est (provinces de Lougansk et de Donetsk) et sont accompagnés de "pillages par les occupants", a dénoncé le ministère ukrainien des Affaires étrangères.