EN DIRECT - Plus de 660.000 personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, selon l'ONU

PROGRESSION DE L'ARMÉE RUSSE





L'armée russe est arrivée aux portes de la ville ukrainienne de Kherson, dans le sud du pays, au nord de la Crimée, a déclaré le maire de la ville dans la nuit de lundi à mardi.





"Aux entrées de Kherson, l'armée russe a installé des checkpoints. Il est difficile de dire comment la situation va se développer", a écrit sur sa page Facebook Igor Kolikhaïev, maire de Kherson, ajoutant que "Kherson est et reste ukrainienne (...) Kherson résiste!".





"Je suis dans mon bureau pour coordonner les services municipaux afin que vous vous réveilliez dans une ville relativement pacifique", a-t-il ajouté, demandant aux habitants de rester "calmes et prudents" et de ne pas sortir pendant le couvre-feu. "Ne menez de négociations agressives avec personne et ne provoquez pas de conflits avec vos opposants (...) Ce n'est pas une bataille, c'est une guerre. Et la guerre se gagne par des actes raisonnables et avec sang froid", a-t-il conclu.