EN DIRECT - Guerre en Ukraine : deux drones ciblant Moscou abattus par la Russie

Par ailleurs, l'opérateur ukrainien du nucléaire a affirmé, mardi, que les centrales su pays situées dans les territoires contrôlés par Kiev seraient en pleine capacité avant l'hiver pour fournir de l'électricité au pays. "Toute la puissance dont nous disposons fournira le système électrique", après l'entretien de certains réacteurs avant l'hiver, a déclaré à la presse le président d'Energoatom, Petr Kotin. Il s'exprimait à la centrale de Pivdennooukraïnsk, dans le sud de l'Ukraine, à l'occasion de la remise en service de l'un de ses trois réacteurs - chacun d'une puissance de 1.000 mégawatts. L'Ukraine compte actuellement trois centrales - soit neuf réacteurs au total - sur le territoire qu'elle contrôle. La quatrième et la plus grande d'Europe, celle de Zaporijia - dotée de six réacteurs -, est occupée par les forces russes depuis mars 2022.