EN DIRECT - Ukraine : en bloquant les céréales, Moscou commet "un crime de guerre", estime Josep Borell

ALIMENTATION





Les ONG Foodwatch et le CCFD-Terre solidaire appellent à une régulation des marchés agricoles, en vue de lutter contre la spéculation, qui "aggrave la flambée des prix alimentaires", dans un communiqué commun publié lundi.





"Les marchés agricoles et alimentaires s'affolent pour deux raisons: d'une part, les entreprises et les négociants craignent une pénurie de blé, d'huiles végétales et d'engrais phosphatés en provenance de la région de la mer Noire (...). D'autre part, les paris financiers sur la hausse des prix des matières premières aggravent la flambée des prix des denrées alimentaires", soulignent les deux organisations.