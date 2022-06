EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Moscou hausse le ton contre Vilnius et progresse dans l'Est

PERTES MONUMENTALES DANS LES RANGS DES SÉPARATISTES





Selon le ministère britannique de la Défense, les forces séparatistes de Donetsk auraient perdu 55% de leur effectif depuis le début de la guerre. "Il est fort probable que les forces de la RPD soient équipées d'armes et d'équipements obsolètes. Des deux côtés, la capacité de générer et de déployer des unités de réserve sur le front devient probablement de plus en plus critique pour l'issue de la guerre", estime Londres.