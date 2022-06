EN DIRECT - Ukraine : cinq civils tués et 12 blessés dans des bombardements à Donetsk

DONBASS





Cinq civils ont été tués et 12 autres ont été blessés samedi dans des bombardements ukrainiens à Donetsk, dans l'est séparatiste de l'Ukraine, ont indiqué les autorités locales prorusses dans un communiqué. "A la suite des bombardements des forces ukrainiens, cinq personnes ont été tuées et 12 autres ont été blessées dans la République populaire de Donetsk (DNR)", a indiqué l'état-major des autorités locales dans le communiqué publié sur Telegram.