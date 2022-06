EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron à Kiev

MACRON À KIEV : "UNE IMAGE HISTORIQUE", SALUE JEAN-PIERRE RAFFARIN





Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi sont arrivés à Kiev. "C'est une image historique", note sur LCI l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. "C'est une démarche collective dans une période de guerre. Le président de l'Union européenne qu'est Emmanuel Macron a su rassembler le noyau dur de l'Europe, avec l'Allemagne et l'Italie. C'est une démonstration d'unité et de force."





L'ancien locataire de Matignon qualifie cette visite de "voyage à haut risque". "Les Russes doivent l'observer de très près", prévient-il. "Ils veulent couper les relations entre l'Ukraine et l'Europe."