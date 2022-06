EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron en Roumanie, Severodonetsk sous le feu russe

Emmanuel Macron est arrivé mardi soir en Roumanie pour saluer les 500 soldats français qui y sont déployés depuis l'invasion russe de l'Ukraine, avant une visite de soutien à la Moldavie mercredi et un possible déplacement délicat à Kiev. Ce déplacement vise à "soutenir nos soldats qui sont (...) mobilisés dans le cadre de l'Otan pour protéger notre frontière à l'est de l'Union européenne et éviter une extension de la guerre", a expliqué le président avant de quitter la France.

Il s'agit de sa première venue dans le sud-est de l'Europe depuis le début, le 24 février, du conflit déclenché par Moscou, qui "sème partout le désordre géopolitique" et "économique" selon lui. Très attendue, sa visite en Ukraine pourrait se dérouler plus tard dans la semaine en compagnie du chancelier allemand Olaf Scholz et du Premier ministre italien Mario Draghi selon des médias à Berlin et Rome. Une information non confirmée par l'Élysée, qui précise que "rien n'est acté" à ce stade.