EN DIRECT - Guerre en Ukraine : les villes du Donbass "tiennent bon", assure Volodymyr Zelensky

Jeudi 9 juin, les autorités séparatistes prorusses ont annoncé la condamnation à mort de deux Britanniques et un Marocain ayant combattu aux côtés des Ukrainiens, sur fond de bataille de plus en plus sanglante pour la ville-clé de Severodonetsk, dans l'est de l'Ukraine. Même si les trois hommes - faits prisonniers dans la région de Marioupol, selon les Russes - vont faire appel, selon TASS, le Royaume-Uni s'est dit "gravement préoccupé" par cette annonce.

Cette annonce survient alors que les Russes et les séparatistes peinent à prendre le contrôle total de la ville de Severodonetsk, pilonnée depuis plusieurs semaines. C'est l'une des "batailles les plus difficiles" depuis le début de la guerre, a indiqué mercredi soir le président Volodymyr Zelensky.