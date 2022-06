EN DIRECT - Guerre en Ukraine : le Donbass bombardé, Von der Leyen hier à Kiev

SEVERODONETSK





Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de vouloir "dévaster chaque ville du Donbass, chacune, sans exagération". La bataille pour la ville-clé de Severodonetsk apparaît de plus en plus violente. "Afin de décourager nos troupes, l'ennemi pilonne nos positions et essaie de remporter le combat des tirs d'artillerie", a indiqué dans la nuit de samedi à dimanche le commandement opérationnel ukrainien de la région sud. Il a précisé que l'armée de l'air ukrainienne avait détruit au cours des dernières 24h des dépôts de munitions et des équipements lors de trois frappes aériennes, sans indiquer de localisation.





L'état-major ukrainien a précisé, ce dimanche 12 juin, que les Russes menaient "sans succès" des assauts contre Severodonetsk, soulignant que les soldats ukrainiens avaient aussi repoussé l'armée de Moscou près de Vrubivka, Mykolaevka ou encore Vasyivka.