EN DIRECT - Ukraine : la bataille fait rage à Severodonetsk, Amnesty accuse Moscou de crimes de guerre

CRIMES DE GUERRE





Amnesty International a accusé lundi la Russie de crimes de guerre en Ukraine, affirmant que des centaines de civils avaient péri dans des attaques incessantes sur Kharkiv, dont beaucoup ont été menées avec des bombes à fragmentation.





Au terme d'une enquête approfondie, l'ONG aurait trouvé des preuves montrant que les forces russes ont utilisé des bombes à sous-munitions de type 9N210 et 9N235 et des mines à dispersion - deux catégories d'armes interdites par des traités internationaux - dans sept attaques sur des quartiers de la deuxième ville d'Ukraine. "L'utilisation répétée d'armes à sous-munitions largement interdites est choquante et témoigne d'un mépris total pour la vie des civils", a fustigé Donatella Rovera, chercheuse sur les situations de crise et de conflit au siège d'Amnesty. "Des personnes ont été tuées chez elles et dans la rue, sur des terrains de jeu et dans des cimetières, alors qu'elles faisaient la queue pour obtenir de l'aide humanitaire ou des achats de nourriture et de médicaments", pointe-t-elle encore.