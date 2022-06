EN DIRECT - Ukraine : "La Russie veut dévaster chaque ville du Donbass", s'inquiète Zelensky

Le président français doit se rendre en Roumanie et Moldavie mardi et mercredi, en attendant une visite en Ukraine, dont la date n'a pas encore été fixée, selon l'Élysée.

Sur le terrain, les forces ukrainiennes ont indiqué vendredi avoir bombardé des positions russes dans la région occupée de Kherson (sud), dont elles redoutent une prochaine annexion par la Russie. Dans le Donbass, la bataille pour la ville-clé de Severodonetsk et sa jumelle Lyssytchansk continue, de plus en plus meurtrière.