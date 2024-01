EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron se rendra en février dans le pays, nouvelles livraisons d'armes

Emmanuel Macron a annoncé mardi qu'il se rendrait "en février" en Ukraine. Il a également affirmé que Paris allait livrer à Kiev 40 nouveaux missiles longue portée Scalp et "des centaines de bombes". Suivez les dernières évolutions sur le conflit.

LE POINT SUR LA SITUATION 17 blessés dans une frappe à Kharkiv : au moins 17 personnes ont été blessées mardi soir dans un bombardement russe ayant visé Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, située dans le nord-est du pays, près de la frontière avec la Russie. "Deux femmes sont dans un état grave", a indiqué le gouverneur régional Oleg Sinegoubov. Selon lui, les forces russes ont frappé le centre de Kharkiv avec deux missiles sol-air S-300 et endommagé des immeubles résidentiels. Trois personnes ont aussi été blessées cette nuit dans une attaque de drones à Odessa, selon Kiev.

La Russie dit avoir repoussé une frappe à Belgorod : de l'autre côté de la frontière, la Russie affirme avoir elle aussi subi une frappe ukrainienne sur son territoire, à Belgorod. Mais les forces russes précisent avoir réussi à repousser ce bombardement, "aucune victime" n'étant à déplorer selon les autorités. "La défense antiaérienne a détruit sept missiles et quatre drones ukrainiens au-dessus de la région de Belgorod", a indiqué le ministère russe de la Défense.

Macron se rendra en Ukraine en février : Emmanuel Macron a annoncé mardi, lors de sa conférence de presse, qu'il se rendrait "en février" en Ukraine et que la France allait livrer au pays 40 nouveaux missiles longue portée Scalp et "des centaines de bombes". "Nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner et nous ne devons pas le faire, car alors la sécurité même de l'Europe et de tout le voisinage russe serait remise en cause", a souligné le chef de l'État.

Une nouvelle visite en Ukraine pour Emmanuel Macron. Lors de sa conférence de presse, mardi 16 janvier, le chef de l'État français a annoncé qu'il se rendrait "en février" dans le pays en guerre et que Paris allait livrer 40 nouveaux missiles longue portée Scalp et "des centaines de bombes". "J'irai moi-même en février en Ukraine" et "nous allons procéder à des livraisons nouvelles : une quarantaine de missiles Scalp et plusieurs centaines de bombes", a affirmé le président.

Il a aussi indiqué que la France était "en train de finaliser un accord" de sécurité avec Kiev du type de celui conclu vendredi entre le Royaume-uni et l'Ukraine sur dix ans, qu'il annoncera lors de sa visite sur place. La France et l'Union européenne "auront à prendre des décisions nouvelles dans les semaines et les mois qui viennent, précisément pour ne pas laisser la Russie gagner", a-t-il ajouté. "Nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner et nous ne devons pas le faire car alors la sécurité même de l'Europe et de tout le voisinage russe serait remise en cause", a-t-il souligné.

Interrogé sur la perspective d'une victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine en novembre, qui pourrait remettre en cause le soutien à l'Ukraine, il a affirmé qu'il ne "faut pas s'intéresser aux personnes. Il faut avoir la lucidité de voir que les États-Unis d'Amérique sont un grand allié dont nous célébrerons le courage" à l'occasion du 80e anniversaire du Débarquement allié en Normandie en juin prochain.