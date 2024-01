EN DIRECT - Guerre en Ukraine : en pleine escalade, Moscou et Kiev échangent des centaines de prisonniers de guerre

La Russie et l'Ukraine ont annoncé mercredi avoir chacune libéré plus de 230 prisonniers de guerre. Il s'agit de la plus grande opération de ce type entre les deux pays, en pleine escalade des bombardements. Retrouvez les dernières informations sur le conflit.

MOSCOU ET KIEV ÉCHANGENT DES CENTAINES DE PRISONNIERS DE GUERRE La Russie et l'Ukraine ont annoncé mercredi avoir chacune libéré plus de 230 prisonniers de guerre dans leur plus grande opération d'échange de ce type en près de deux ans de conflit et en pleine escalade des bombardements. Il s'agit du premier échange de prisonniers de guerre depuis l'été, les autorités ukrainiennes ayant accusé Moscou de bloquer les négociations à ce sujet.

"À l'issue d'un processus de négociation complexe, 248 militaires russes ont été rapatriés du territoire contrôlé par le régime de Kiev", s'est réjoui le ministère russe de la Défense dans un communiqué sur Telegram. "Plus de 200 de nos soldats et civils sont revenus de captivité chez les Russes", a de son côté annoncé le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

Selon le commissaire ukrainien aux droits humains, Dmytro Loubinets, exactement 230 militaires ukrainiens ont été échangés au cours de ce "49e échange" entre Kiev et Moscou depuis le début de l'assaut russe en février 2022. C'est "le plus important en termes de nombre de défenseurs (ukrainiens) rapatriés", a affirmé le centre ukrainien de coordination chargé des prisonniers de guerre. MOSCOU VEUT ÉPUISER L'UKRAINE AVEC SES FRAPPES MASSIVES Les récentes frappes massives russes contre des grandes villes ukrainiennes visent, selon les experts, à épuiser la population et la défense antiaérienne de l'Ukraine, qui a une nouvelle fois réclamé plus d'armes à ses alliés occidentaux. L'un des premiers objectifs du Kremlin, explique Mick Ryan, chercheur associé au CSIS (Center for strategic and international studies), est de "tester" la défense antiaérienne, qui est montée en puissance grâce au système américain Patriot ou encore à son équivalent franco-italien SAMP/T MAMBA.

Moscou cherche à engager une course contre-la-montre en espérant que "l'Ukraine sera à court d'intercepteurs avant que la Russie ne soit à court de missiles et de drones", relève cet ex-général sur X. BIENTÔT À COURT DE MUNITIONS ? La défense antiaérienne mobile ukrainienne a assez de munitions pour faire face à "quelques" nouvelles frappes russes de grande ampleur mais ses stocks ne pourront être reconstitués qu'avec l'aide des Occidentaux, alerte un général ukrainien. "Dans la situation actuelle, en ce qui concerne les systèmes mobiles de défense antiaérienne, les munitions (...) sont suffisantes pour résister aux prochaines puissantes attaques", souligne le général Serguiï Naïev, le commandant des forces conjointes ukrainiennes, interrogé mercredi par l'AFP au cours d'une réunion avec d'autres militaires près de Kiev.

"Mais à moyen et long termes, nous avons bien sûr besoin de l'aide des pays occidentaux pour reconstituer le stock de missiles", ajoute celui qui a sous sa charge ces unités chargées notamment de défendre le ciel de la capitale ukrainienne. Pour lui, la priorité est donc d'"obtenir davantage de munitions" face à une armée russe qui "veut vraiment épuiser le système de défense antiaérienne".

C'est "le plus important en termes de nombre de défenseurs (ukrainiens) rapatriés", a affirmé le centre ukrainien de coordination chargé des prisonniers de guerre. Parmi eux figurent 66 défenseurs de l'usine Azovstal au moment du siège de la ville de Marioupol par l'armée russe en 2022, selon un responsable ukrainien ayant pris part aux négociations. Cet échange intervient en pleine intensification des violences entre Russes et Ukrainiens ces derniers jours, avec des frappes des deux côtés qui ont fait des dizaines de morts et de blessés parmi les civils.