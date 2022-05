EN DIRECT - Ukraine : femmes et enfants tous évacués d'Azovstal, les combats se poursuivent

G7





Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit participer aujourd'hui à la réunion par visioconférence des dirigeants des grandes puissances du G7 pour discuter de la situation dans son pays, où le sort des derniers assiégés du port stratégique de Marioupol reste incertain.





"Le 8 mai est une date historique marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe qui a occasionné la terreur, la destruction et la mort en Europe", a déclaré vendredi la porte-parole du chancelier allemand Olaf Scholz, estimant que la guerre en Ukraine rendait "la cohésion du G7 (...) plus importante que jamais". L'Allemagne assure cette année la présidence du G7 (également Canada, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Italie et Japon).