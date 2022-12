EN DIRECT - Guerre en Ukraine : les dernières informations du dimanche 25 décembre

L'Ukraine a dénoncé samedi un acte de "terreur" et "une vengeance" après une frappe russe sur le marché de Kherson qui a fait au moins 10 morts et 55 blessés, dix mois jour pour jour après le début de l'invasion des troupes de Moscou. Vendredi, Kherson avait déjà été la cible de 74 frappes russes, selon les autorités régionales, faisant au total cinq morts et 22 blessés, selon l'administration régionale.

Dans l'est, les frappes russes sont toujours "régulières" sur Bakhmout, que les Russes tentent de prendre depuis l'été, a déploré la présidence ukrainienne.