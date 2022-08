EN DIRECT - Ukraine : une équipe de l'AIEA en route vers la centrale de Zaporijia

La contre-offensive de l'armée ukrainienne s'est poursuivie mardi dans le sud de l'Ukraine, où d'intenses combats étaient signalés, tandis que le président Volodymyr Zelensky a exhorté l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à Kiev à "faire le maximum" pour éviter une catastrophe nucléaire à la centrale de Zaporijjia.

"Des combats se déroulent actuellement pratiquement sur toute la ligne de front : dans le sud, dans la région de Kharkiv (nord-est) et dans le Donbass (est)", a déclaré dans la soirée le président Volodymyr Zelensky. Dans son message quotidien, il a en outre demandé aux "Ukrainiens de Crimée" de se tenir "à l’écart des installations militaires russes" et à communiquer aux services de sécurité "toutes les informations sur les occupants que vous avez pour que la libération" de cette péninsule annexée en 2014 par Moscou "se fasse plus rapidement".