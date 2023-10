EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Moscou accuse Kiev de tentative d'assassinat contre un ex-député ukrainien

Volodymyr Zelensky a profité de la journée internationale pour la protection de la mer Noire pour accuser la Russie de transformer cette étendue d'eau en "champ de bataille". "La mer Noire a une importance stratégique non seulement pour la Russie, mais aussi pour l'Europe, le Moyen-Orient et la sécurité alimentaire mondiale. La Russie en a fait un champ de bataille, l'utilisant à des fins d'agression et menaçant la liberté de navigation", a-t-il fustigé. "Aujourd'hui, nous devons travailler ensemble pour que la mer Noire redevienne une zone de paix, de commerce et de développement", a réclamé le président ukrainien.





À noter que cet événement annuel est célébré par les pays riverains de la mer Noire chaque année depuis 1996, date à laquelle des accords ont été signés pour la protéger de la pollution.