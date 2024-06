Dans la nuit de mardi à mercredi, les 24 drones de choc de type "Shahed" et cinq des six missiles lancés par l'armée russe ont été abattus, annonce l’état-major ukrainien sur Telegram. "Les occupants ont lancé une frappe de missiles et aérienne contre l'Ukraine, en utilisant des missiles aériens et terrestres, ainsi que des drones d'attaque. La défense antiaérienne a fonctionné dans les régions de Kiev, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Poltava, Kharkiv et Vinnytsia", précise-t-il.