EN DIRECT - Ukraine : l'Allemagne va envoyer "un système Patriot supplémentaire"

L'Allemagne va envoyer un système de défense antiaérienne Patriot "supplémentaire" à Kiev afin de l'aider à se prémunir face à "l'augmentation des frappes aériennes russes contre l'Ukraine", a annoncé samedi le ministère allemand de la Défense. Suivez la situation en direct.

POINT DE SITUATION Une dégradation de la situation sur le front Est. La situation sur le front Est s'est "considérablement détériorée au cours des derniers jours", a affirmé samedi le commandant en chef ukrainien, Oleksandre Syrsky, constatant une "intensification" de l'offensive de l'armée russe, qui pousse notamment en direction de Tchassiv Iar. Les troupes russes attaquent les positions ukrainiennes dans les secteurs de Lyman et de Bakhmout "avec des groupes d'assaut soutenus par des véhicules blindés", ainsi que dans celui de Pokrovsk, a-t-il dit. "Cela est rendu possible par le temps chaud et sec, qui a rendu la plupart des aires ouvertes accessibles aux tanks", a expliqué Oleksandre Syrsky. Malgré les pertes, l'armée russe déploie "de nouvelles unités blindées", ce qui lui permet d'engranger des "succès tactiques".

La prise d'un village près d'Avdiivka revendiquée par Moscou. L'armée russe a revendiqué la prise de Pervomaïské, au sud-ouest d'Avdiïvka, elle-même conquise en février. Le ministère russe de la Défense a affirmé dans un communiqué que ses soldats sur place avaient "libéré" la localité. Une nouvelle avancée dans le cadre de la poussée qu'elle opère dans la région.

Berlin envoie "un système Patriot supplémentaire" à Kiev. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a remercié l'Allemagne, qui venait d'annoncer l'envoi prochain d'un système de défense antiaérienne Patriot supplémentaire, pour son soutien à l'Ukraine à un "moment critique", appelant ses alliés à faire de même. "Je suis reconnaissant envers le chancelier (allemand Olaf Scholz, ndlr) pour la décision de fournir un système additionnel de défense antiaérienne Patriot à l'Ukraine et des missiles" pour les systèmes existants, a-t-il écrit sur Telegram. "C'est une vraie manifestation de soutien envers l'Ukraine à un moment critique pour nous", a-t-il dit, exhortant les pays alliés à "suivre cet exemple".

Pékin épaule Moscou dans "sa plus importante expansion militaire". La Chine aide la Russie à mener "sa plus importante expansion militaire depuis l'ère soviétique, et à un rythme plus élevé que ce que nous pensions possible" au début de la guerre en Ukraine, a averti vendredi un haut responsable américain. Les États-Unis encouragent Pékin à jouer au contraire "un rôle constructif" dans le conflit, a-t-il dit, en ajoutant : "Nous espérons que nos alliés se joindront à nous".

Un ex-agent du SBU visé par une "tentative d'assassinat". Un ancien officier des services de sécurité ukrainiens (SBU), Vassili Prozorov, a été blessé vendredi dans une "tentative d'assassinat" ayant impliqué son véhicule à Moscou et pour laquelle il a accusé Kiev. "Je ne doute pas que le régime terroriste de Kiev soit à l'origine de la tentative d'assassinat d'aujourd'hui. Mais elle a échoué. Je suis en vie et en bonne santé et je continuerai à dénoncer les crimes des autorités ukrainiennes", a déclaré cet ex-officier passé côté russe dans une vidéo sur Telegram. Il a reçu des blessures aux mains et aux jambes, a affirmé à l'agence de presse Ria Novosti une source sécuritaire ayant requis l'anonymat.

