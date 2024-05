EN DIRECT - Guerre en Ukraine : la Russie dit avoir neutralisé plus de 100 drones lors d'attaques nocturnes

La puissante sœur du dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, a démenti vendredi toute livraison d'armes à Moscou par Pyongyang, qualifiant ces accusations d'"absurdes". Kim Yo-jong a déclaré que la Corée du Nord n'avait "aucune intention d'exporter ses capacités techniques militaires vers quelque pays que ce soit", selon l'agence de presse officielle KCNA.





Elle a accusé Séoul et Washington de "tromper l'opinion publique avec une rumeur fausse selon laquelle les armes produites par ... (nous) sont 'destinées à être exportés vers la Russie'". "Ce qui est le plus urgent pour nous, ce n'est pas de faire de la publicité ou d'exporter quelque chose, mais d'améliorer les préparatifs de guerre et la (capacité) de dissuasion de notre armée en termes de qualité et de quantité", a-t-elle affirmé.





La Corée du Sud et les États-Unis ont accusé à plusieurs reprises Pyongyang de fournir des armes à la Russie alors que ces deux derniers pays sont soumis à des sanctions internationales : la Russie pour son invasion de l'Ukraine et la Corée du Nord pour son programme nucléaire. Des experts ont également mis en garde contre l'intensification des essais et de la production d'artillerie et de missiles de croisière par le Nord qui pourrait préparer des livraisons à destination de Moscou.