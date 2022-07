EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Kiev s'attend à une nouvelle offensive sur des villes-clés du Donbass

POURSUITE DES OFFENSIVES SUR L'AXE SUD





Selon The Institute for the Study of War, les troupes russes poursuivent leurs offensives aériennes et d'artillerie autour de Siversk et de Bakhmut.





Le groupe de réflexion américain a déclaré que les forces russes "continuaient de se concentrer sur des opérations défensives le long de tout l'axe sud", s'abstenant d'opérations offensives dans la région.





Serhiy Khlan, ancien conseiller du gouverneur de l'oblast de Kherson, a déclaré que les forces russes avaient renforcé les mesures de sécurité et de filtration, "se préparant à une guerre urbaine au cas où une contre-offensive ukrainienne atteindrait Kherson".