EN DIRECT - Guerre en Ukraine : un système de défense anti-aérien russe "frappé avec succès" en Crimée, selon Kiev

L'armée ukrainienne a affirmé avoir "frappé avec succès" un système de défense anti-aérien russe en Crimée annexée dans la nuit de dimanche à lundi. Les autorités russes n'ont fait aucun commentaire à ce sujet mais la chaîne Telegram Rybar, proche de l'armée russe et suivie par plus de 1,2 million de personnes, a fait état d'une "attaque combinée" de Kiev contre cette péninsule ukrainienne annexée par la Russie en 2014.





Selon cette chaîne, les forces ukrainiennes ont lancé deux missiles américains ATACMS (Army Tactical Missile System) sur les environs du village d'Olenivka (ouest de la Crimée). Les tentatives russes d'abattre les missiles ont échoué mais la frappe n'a pas infligé de dégâts majeurs, a assuré Rybar.





Peu après, trois drones navals ukrainiens ont été détectés au large de Sébastopol, port d'attache de la flotte russe de la mer Noire en Crimée, a affirmé la même chaîne tout en assurant que deux d'entre eux avaient été détruits. L'Ukraine a multiplié les attaques contre ses territoires occupés par les troupes de Moscou et contre le territoire russe sur fond de lente contre-offensive entamée par Kiev début juin. Kiev avait annoncé à la mi-octobre avoir utilisé avec succès pour la première fois les missiles ATACMS d'une portée allant jusqu'à 165 km, que les Etats-Unis lui ont livrés dans le plus grand des secrets.





Kiev réclamait depuis des mois ces armements afin de pouvoir détruire de loin les arrières et les lignes d'approvisionnement russes dans le Sud et l'Est de l'Ukraine et donner ainsi une meilleure chance de succès à la contre-offensive en cours pour libérer ses territoires occupés.