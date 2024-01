EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Moscou affirme avoir abattu plusieurs drones ukrainiens la nuit dernière

La Russie a affirmé mardi avoir neutralisé dans la nuit plusieurs drones ukrainiens au-dessus de ses régions frontalières avec l'Ukraine, une attaque qui a blessé une fillette selon les autorités locales. "Des tentatives du régime de Kiev de commettre des attaques terroristes avec des drones aériens contre des sites sur le territoire russe ont été empêchées dans la nuit", a indiqué le ministère russe de la Défense. Suivez les dernières informations sur le conflit.

Ne pas oublier l'Ukraine. C'est le message qu'a lancé l'ONU, lundi 15 janvier. L'organisation mondiale a dit craindre une baisse des fonds alloués pour l'aide humanitaire à la population du pays en guerre et aux réfugiés en 2024, alors que le conflit dure depuis février 2022. "Vous vous souvenez de l'Ukraine ? (...) Il y a un an, nous n'aurions parlé que de l'Ukraine, et maintenant, depuis plusieurs semaines, nous n'en entendons que très peu parler", a lancé le coordinateur des affaires humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths, au lancement de l'appel humanitaire à Genève devant les médias, réclamant 4,2 milliards de dollars pour aider l'État cette année.

MOSCOU DIT AVOIR NEUTRALISÉ DES DRONES UKRAINIENS La Russie a affirmé mardi avoir neutralisé dans la nuit plusieurs drones ukrainiens au-dessus de ses régions frontalières avec l'Ukraine, une attaque qui a blessé une fillette selon les autorités locales. "Des tentatives du régime de Kiev de commettre des attaques terroristes avec des drones aériens contre des sites sur le territoire russe ont été empêchées dans la nuit", a indiqué le ministère russe de la Défense.

"Cinq drones ukrainiens ont été détruits et trois autres ont été interceptés au-dessus de la région de Voronej et quatre autres drones ont été interceptés au-dessus de la région de Belgorod", toutes les deux frontalières de l'Ukraine, selon la même source. Une fillette, née en 2013, a été blessée par les débris d'un drone abattu, retombés sur son immeuble, a précisé le gouverneur de la région de Voronej, Alexandre Goussev. LE POINT SUR LA SITUATION L'ONU appelle à ne pas abandonner Kiev. Les Nations unies ont annoncé lundi avoir besoin de 4,2 milliards de dollars pour l'aide humanitaire à l'Ukraine en 2024, et pour aider les millions de réfugiés qui ont fui le pays depuis l'invasion russe il y a bientôt deux ans. "Des centaines de milliers d'enfants vivent dans des localités en première ligne, terrifiés, traumatisés et dépourvus des choses les plus élémentaires", a expliqué dans un communiqué le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaire, Martin Griffiths.

Moscou dit avoir condamné plus de 200 prisonniers de guerre. La Russie a affirmé lundi avoir condamné plus de 200 soldats ukrainiens, prisonniers de guerre, à de lourdes peines de prison. Plusieurs milliers de militaires ont été capturés par chacun des deux camps, même si leur nombre exact n'est pas public. Ces derniers mois, Moscou a par ailleurs multiplié les procès de certains prisonniers en les accusant de crimes de guerre. Ces poursuites ont été dénoncées par Kiev et des organisations de défense des droits humains.

Kiev affirme avoir abattu deux avions russes de commandement. L'armée de l'air ukrainienne a affirmé lundi avoir détruit deux avions de commandement aéroportés russes au-dessus de la mer d'Azov. Interrogé à ce sujet lors d'un briefing avec la presse, le porte-parole du Kremlin n'a rien pu dire. "Nous n'avons pas d'informations" là-dessus, a dit le bras droit de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, avant de renvoyer vers le ministère russe de la Défense qui reste généralement muet sur ses pertes depuis le début de l'invasion russe. "Je remercie l'armée de l'air pour cette opération parfaitement planifiée et exécutée dans la région de la mer d'Azov!", a réagi pour sa part le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Valery Zaloujny. BIENVENUE Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur TF1info pour suivre les dernières actualités autour de la guerre en Ukraine, qui a commencé le 24 février 2022 après l'invasion russe ordonnée par Vladimir Poutine.

Dans un entretien avec l'AFP à Genève, la coordinatrice humanitaire de l'ONU pour l'Ukraine, Denise Brown, a expliqué que "selon les indications qu'elle a reçues des États membres, (les financements) vont diminuer cette année". Et "si nous ne disposons pas du niveau de financement humanitaire dont nous avons besoin sur la base des données et des priorités, notre aide diminuera", a-t-elle averti.

Dans le détail, l'appel aux dons pour l'aide à la population ukrainienne vivant dans le pays s'élève à 3,1 milliards de dollars en 2024, contre 3,9 milliards de dollars l'année précédente - dont 67% ont été financés. C'est sans doute l'appel le mieux financé au monde, a indiqué Martin Griffiths, mais l'ONU l'a révisé à la baisse cette année, choisissant de se concentrer sur les besoins les plus urgents. À ces 3,1 milliards de dollars s'ajoute 1,1 milliard d'aide à collecter en faveur des réfugiés ukrainiens et de leurs communautés d'accueil - afin de venir en aide à 2,3 millions de personnes. Quelque 6,3 millions de personnes ont fui l'Ukraine et sont réfugiées principalement à travers l'Europe.