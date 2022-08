EN DIRECT - Guerre en Ukraine : l'ONU lance une enquête sur les explosions à la prison d'Olenivka

Alors que le conflit ukrainien est entré dans son sixième mois, les bombardements se poursuivent dans l'est et le sud du pays. Mercredi, la Russie a affirmé avoir tué plus de 50 soldats ukrainiens dans une frappe ayant visé Mykolaïvka, dans la région de Donetsk. Par ailleurs, l'armée de Moscou assure avoir détruit un dépôt d'armes étrangères dans la région de Lviv, située cette fois dans l'ouest de l'Ukraine.

"Des missiles russes de haute précision" ont détruit près de Radekhiv, dans la région de Lviv, un "dépôt d'armes et de munitions étrangères qui ont été livrées au régime de Kiev depuis la Pologne", a indiqué l'armée russe dans un communiqué. L'armée n'a pas donné plus d'éléments pour prouver ses affirmations, et l'AFP n'a pas été en mesure de vérifier ces déclarations de source indépendante.