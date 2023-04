EN DIRECT - Guerre en Ukraine : la centrale nucléaire de Zaporijia "en sursis" ?

Sur le terrain, la Russie a affirmé, jeudi, bloquer les forces ukrainiennes dans Bakhmout et empêcher tout renfort d'y entrer, laissant entendre qu'elle était sur le point de prendre cette ville de l'est du pays, épicentre des combats depuis l'été dernier. Dans un commentaire à l'AFP, l'armée ukrainienne a immédiatement démenti, en assurant continuer à ravitailler ses troupes dans Bakhmout et y infliger quotidiennement des "pertes folles" à l'ennemi.

Bakhmout où œuvre le groupe paramilitaire Wagner que l'Union européenne a ajouté, jeudi, sur sa liste des individus et des entités sanctionnés pour "participation active à la guerre d'agression russe contre l'Ukraine". Ce groupe de mercenaires, qui combat dans l'est du territoire ukrainien pour tenter de s'emparer des villes de Bakhmout et de Soledar, avait déjà été placé en février sur une autre liste de sanctions de l'UE pour violation des droits de l'Homme et "déstabilisation" de pays en Afrique.