EN DIRECT - Guerre en Ukraine : la région de Donetsk sous le feu des bombardements de l'armée russe

DISPUTE ENTRE BERLIN ET KIEV





Le Canada a décidé de restituer à l'Allemagne des turbines destinées au gazoduc russe Nord Stream pour atténuer la crise énergétique avec la Russie. Et ce, malgré les appels de Kiev à ne pas se "soumettre au chantage du Kremlin".





"Le Canada accordera à Siemens Canada un permis révocable et d'une durée limitée pour permettre le retour en Allemagne des turbines Nordstream 1 réparées, ce qui soutiendra la capacité de l'Europe à accéder à une énergie fiable et abordable", a déclaré le ministre canadien des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson dans un communiqué. Et d'ajouter : "En l'absence d'un approvisionnement nécessaire en gaz naturel, l'économie allemande subira des difficultés très importantes et les Allemands eux-mêmes risquent de ne pas pouvoir chauffer leurs maisons à l'approche de l'hiver."





L'Ukraine avait instamment prié Ottawa de ne pas rendre ces dernières, estimant que les gazoducs ukrainiens étaient capables de transporter un volume suffisant de gaz vers l'Allemagne pour compenser la baisse des livraisons russes.