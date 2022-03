EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Macron parle "en ce moment avec Poutine", assure Sergueï Lavrov à LCI

"GLOIRE À L'UKRAINE"





"Nous luttons pour notre liberté et notre dignité, car c'est notre plus grand trésor", souligne le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "A tant de reprises on a voulu nous détruire et nous rayer de la Terre. On nous a tiré dans le dos, mais nous avons résisté. On voulait nous faire taire, mais le monde entier nous a entendu", poursuit-il, assurant que l'Ukraine ne se rendra jamais. "Gloire à l'Ukraine", conclut le président.