EN DIRECT - Guerre en Ukraine : une attaque de drone vise l'état-major de la flotte russe

Cette annonce intervient également au lendemain d'une frappe meurtrière sur la prison d'Olenivka, elle aussi située dans l'est du pays et située dans un territoire contrôlé par les milices pro-russes. Plusieurs missiles ont touché, vendredi, ce centre de détention utilisé par l'armée de Moscou pour emprisonner les combattants du régiment Azov arrêtés, notamment, à l'issue du siège de l'usine Azovstal dans la ville portuaire de Marioupol. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement d'être les auteurs de ce bombardement meurtrier.