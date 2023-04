EN DIRECT - Guerre en Ukraine : la Russie procède à un tir d'essai d'un missile balistique intercontinental "avancé"

Ces déclarations interviennent alors que les députés russes, de leur côté, ont voté mardi 11 avril, une loi permettant d'envoyer des ordres de mobilisation par voie électronique, une mesure qui rendra plus difficile d'échapper à l'armée et compliquera la vie de ceux qui ont fui à l'étranger. Le texte intervient un peu plus d'un an après le début de l'offensive russe en Ukraine et dans la perspective d'une possible contre-offensive des forces de Kiev.

Par ailleurs, le ministre danois de la Défense a indiqué, toujours mardi, qu'une décision occidentale sur une éventuelle donation d'avions de combat à l'Ukraine est possible "avant l'été". Les discussions prennent du temps, car les pays doivent agir ensemble, mais une décision reste atteignable "à court terme", a affirmé le ministre Troels Lund Poulsen lors d'une visite en Ukraine. De leur côté, la Slovaquie et la Pologne ont commencé à livrer à Kiev fin mars et début avril respectivement des avions de chasse Mig-29 de conception soviétique.