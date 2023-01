EN DIRECT - Guerre en Ukraine : les occidentaux promettent des chars, Moscou bombarde

DE FAUSSES INFORMATIONS ?





Le point quotidien du ministère de la Défense britannique a remis en question des percés militaires russes revendiquées par des commentateurs en ligne, jugeant qu'il était "très peu probable que la Russie ait réalisé des avancées substantielles".





Ces six derniers jours, des blogueurs russes avaient affirmé que les forces russes avaient réussi à percer la défense ukrainienne dans l'Oblast de Zaporizhzhia, près d'Orikiv, et à 100 km à l'est, dans l'Oblast de Donetsk, près de Vuhledar. "Il est tout à fait possible que les sources militaires russes diffusent délibérément des informations erronées dans le but de faire croire que l'opération russe continue sur sa lancée", a jugé le ministère sur Twitter.