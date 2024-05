EN DIRECT - Ukraine : 12 morts après une frappe russe sur un hypermarché, une attaque "ignoble" pour Zelensky

Au moins douze personnes ont été tuées et une quarantaine de blessés samedi dans une frappe russe sur un hypermarché de bricolage à Kharkiv. Une attaque qualifiée "d'ignoble" par Volodymyr Zelensky. Suivez les dernières informations.

LE BILAN MONTE A 12 MORTS Le bilan des deux frappes contre un supermarché de Kharkiv hier est de nouveau revu à la hausse, avec 12 personnes tuées, selon le chef de l'administration régionale. "À la suite de 2 CAB frappant l'hypermarché, 12 personnes sont mortes et 43 ont été blessées. Un incendie s'est déclaré sur la place. 13500 m² Des éléments structurels d'un hypermarché, d'un magasin de meubles, d'un centre commercial, d'un bus et d'une voiture ont été endommagés", a indiqué Oleg Synegoubov sur Telegram. Voici ce que l'on sait de cette attaque russe, qualifiée d'"ignoble" par Volodymyr Zelensky. ATTAQUE A KHARKIV Le point sur les frappes russes sur un hypermarché de Kharkiv samedi, qui ont fait 11 morts selon un nouveau bilan donné ce matin. Frappe russe sur un hypermarché en Ukraine : le bilan s'alourdit à 11 morts Source : TF1 Info ZELENSKY LANCE UN APPEL Dans sa vidéo publiée hier soir, Volodymyr Zelensky a dénoncé l'attaque à Kharkiv comme "un nouvel exemple de la folie russe. Il n'y a pas d'autre façon de le décrire". Le président ukrainien également lancé un appel à ses alliés occidentaux pour renforcer les défenses aériennes et ainsi assurer la sécurité des villes : "Lorsque nous disons aux dirigeants du monde que l'Ukraine a besoin de défenses aériennes suffisantes, lorsque nous disons que nous avons besoin de mesures concrètes et décisives pour nous permettre de protéger notre population, afin que les terroristes russes ne puissent même pas s'approcher de notre frontière, nous parlons de ne pas autoriser des frappes comme celle-ci". 11 MORTS A KHARKIV Au moins 11 personnes ont été tuées hier dans une frappe russe sur un hypermarché de bricolage à Kharkiv, selon un nouveau bilan fourni ce matin par le gouverneur régional, sur Telegram. Dans un précédent bilan, il avait fait état d'au moins six morts, d'une quarantaine de blessés et de 16 personnes "manquantes".

Une attaque "ignoble" pour Volodymyr Zelensky, "inacceptable" pour Emmanuel Macron. Une frappe russe a fait au moins six morts et une quarantaine de blessés, samedi 25 mai, alors que le bombardement a visé, en plein après-midi, un hypermarché de bricolage de Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine. Selon le gouverneur régional, Oleg Synegoubov, cette attaque russe a été réalisée à l'aide de deux bombes aériennes guidées. "Malheureusement nous savons déjà que six personnes ont été tuées sur le coup (...) Quarante personnes ont été blessées, 16 sont portées manquantes", a-t-il indiqué.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux ukrainiens montrent le bâtiment de l'hypermarché Epitsentr au toit éventré dont s'échappe une énorme colonne de fumée noire, les pompiers arrosant d'eau l'incendie déclenché par les frappes. Selon les pompiers, l'incendie a brûlé 10.000 mètres carrés, mais il est contenu. "La Russie a porté un nouveau coup brutal à notre ville de Kharkiv - un hypermarché de construction - samedi, en plein milieu de la journée", a dénoncé le président Volodymyr Zelensky sur Telegram, condamnant une attaque en plein jour sur une cible "clairement civile".

L'agence étatique russe TASS a cité une source sécuritaire russe qui a affirmé qu'une frappe de missile avait détruit un "entrepôt militaire et un poste de commandement" dans le bâtiment. Le gouverneur régional a indiqué qu'il n'y avait "aucun contact avec certains membres du personnel" et que "selon nos informations, des visiteurs pourraient toujours se trouver dans le bâtiment".