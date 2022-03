EN DIRECT - La France "condamne de la manière la plus absolue cette agression cynique et préméditée", déclare Jean Castex

"PROUVEZ QUE VOUS ÊTES AVEC NOUS" LANCE LE PRÉSIDENT UKRAINIEN





"Les citoyens ukrainiens, au prix de leur vie, défendent la liberté", a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky face au Parlement européen. "Je suis heureux de voir votre esprit uni, je suis ravi de voir que nous avons uni tous les pays de l'UE, mais je ne savais à quel prix cela allait se faire, c'est une tragédie pour moi, pour notre État", a-t-il déploré, évoquant "des milliers de morts".





"Nous allons remporter la victoire, j'en suis convaincu", a-t-il lancé. "Pour les valeurs, les droits, les libertés, pour la volonté d'être comme vous, d'être sur un pied d'égalité, nous perdons nos Ukrainiens. Ils sont extraordinaires", a-t-il appuyé. "J'aimerais entendre que le choix pro-européen est aussi celui que vous avez fait pour l'Ukraine", a-t-il espéré, au lendemain d'une demande d'adhésion à l'UE qu'il a signée.





"Vous voyez comment nous agissons, et vous voyez qu'avec nous, l'Union Européenne sera plus forte. Sans vous, l'Ukraine restera abandonnée. Nous avons prouvé notre force et avons prouvé que nous sommes comme vous. Donc, prouvez que vous êtes avec nous et que vous n'allez pas nous laisser tomber. Nous avons prouvé que ceci en vaut la peine, que nous sommes Européens ensemble, et alors la vie l'emportera sur la mort et l'avenir meilleur sur les heures sombres", a-t-il déclaré. Des déclarations accueillies par une standing ovation.